Mulher é presa suspeita de matar companheiro após flagrá-lo abusando da filha dela em BH

Érika Pereira da Silveira, de 43 anos, foi presa no bairro Vera Cruz, na região Leste de Belo Horizonte, após confessar ter matado seu companheiro com golpes de faca e atear fogo em seu corpo. Segundo a suspeita, a motivação do crime seria ter encontrado o homem na cama em situação suspeita com a filha de Érika, de apenas 12 anos. O corpo foi descoberto parcialmente carbonizado em um lote vago, levando a polícia a seguir um rastro de sangue até a casa da autora. Os policiais também buscam um adolescente de 17 anos que teria ajudado no transporte e na queima do corpo.