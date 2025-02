Mulheres e crianças não foram algemadas em novo voo com deportados em BH

Na noite desta sexta-feira (7), chegou ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, mais um voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos. A aeronave fez uma escala em Fortaleza, no Ceará, antes de seguir para Minas Gerais, trazendo 88 pessoas. Algemas dos homens foram retiradas logo que o avião tocou o solo brasileiro.



Foi o segundo voo de deportados depois que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Depois das reclamações de maus-tratos no primeiro voo, em janeiro, o Governo Federal montou um posto de acolhimento aos repatriados. A Fecomércio Minas (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais) também implementará um projeto para oferecer assistência aos deportados. Veja a reportagem completa no vídeo acima.