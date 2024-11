Obra em viaduto afeta rota de ônibus na estação Pampulha, em BH

Obras de manutenção no pilar do viaduto Oscar Niemeyer serão realizadas dentro da Estação Pampulha. As linhas 63,64 e 67 não irão realizar o embarque e desembarque na estação durante a execução do projeto. A linha 68 será remanejada da plataforma F3 para F5, as linhas 6031, 6350 e 8550 serão remanejadas da plataforma F4 para F5 e a linha 50 será remanejada da plataforma F5 para G5.