Ônibus escolar perde controle, invade calçada e fere adolescente em MG

Uma adolescente de 14 anos ficou ferida após ser prensada por um ônibus escolar contra o muro de uma casa em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o motorista, no veiculo estavam 12 crianças, todas com cinto de segurança no momento do acidente. O ônibus escolar da Prefeitura de Sabará, que supostamente perdeu os freios, invadiu a calçada e atingiu a jovem que aguardava pela condução. Moradores relataram que a adolescente aguardou atendimento médico por 40 minutos e teria fraturado o pé. Veja a reportagem completa no vídeo acima.