Paciente renal de 74 anos denuncia que sofreu sangramento e não foi atendido pelo SAMU em BH

Um idoso de 74 anos, deficiente visual e paciente renal, sofreu um intenso sangramento na fístula usada para sessões de hemodiálise. Ao acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi orientado a procurar o hospital por conta própria. “O médico disse para pegar o meio de transporte mais rápido possível”, relatou o filho.



Com a ajuda de uma toalha, o idoso conseguiu conter o sangramento temporariamente e foi levado pela família ao Hospital São Francisco, onde recebeu atendimento médico. Segundo o filho, a situação era grave: “A perda de uma fístula pode ser fatal devido ao grande sangramento”.



A Prefeitura de Belo Horizonte informou que, no momento da chamada, todas as ambulâncias estavam empenhadas em outras ocorrências. Após o atendimento e avaliação do médico regulador, o idoso foi orientado a fazer o deslocamento por meios próprios.



