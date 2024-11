Pai persegue e atira duas vezes contra filha no trânsito de BH

Um homem, de 74 anos, perseguiu e atirou contra a própria filha de 24 anos, estudante de odontologia, em Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (28). A jovem foi atingida por dois disparos e foi socorrida para o Hospital João 23, no centro de BH.



O pai também foi ferido e encaminhado para o hospital. A família possuía histórico de violência. A vítima já havia solicitado uma medida protetiva contra o pai. A arma usada no crime foi apreendida.



. Veja a reportagem completa no vídeo acima.