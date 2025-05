Pedreiro dono de van furtada em BH é alvo de tentativa de extorsão

No dia 26 de abril, uma van foi furtada enquanto estava estacionada por minutos no bairro Esplanada, na região Leste de Belo Horizonte. O proprietário, Paulo, um pedreiro, relatou ter tirado a van da garagem para lavá-la e, após uma breve ausência, percebeu o desaparecimento do veículo. Dois dias depois, ele começou a receber ameaças de golpistas exigindo dinheiro em troca de detalhes sobre o paradeiro do veículo. Avaliado em R$ 16 mil e sem seguro, carro é essencial para o trabalho de Paulo. Ele já havia registrado o furto na polícia quando os golpistas entraram em contato, prometendo devolver a van em uma rua próxima mediante pagamento e silêncio policial. No mesmo dia do furto, outro carro foi roubado na mesma rua. Paulo, que considera retornar ao Norte de Minas por causa da situação, pede ajuda à população para localizar seu veículo.



