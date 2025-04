'Pensei que era uma despedida’, diz mãe que bombou na web gritando o filho em parque de BH

Um vídeo gravado em um parque de diversões em Belo Horizonte viralizou nas redes sociais. Roberta, uma mãe mineira, protagonizou uma cena de desespero ao ver seu filho, Gabriel, de 17 anos, embarcar em um brinquedo radical. "Gabriel, desce daí!”, implorava a mulher nas gravações. A cena mistura desespero e cuidado materno. No vídeo, Roberta aparece visivelmente apavorada, orando, gritando e até tentando orientar o filho do lado de fora da atração. A repercussão foi tanta que a mulher já acumula 200 mil seguidores em suas redes sociais.



A equipe do Balanço Geral MG foi até ao parque onde tudo aconteceu para conhecer Roberta e entender um pouco mais sobre seus medos. “Eu achei que era um sinal, sabe? Ele virou pra mim antes de entrar no brinquedo e disse ‘Mãe, eu te amo’. Aquilo foi um gatilho. Pensei: ‘é uma despedida’”, revelou a mulher.



Gabriel, por sua vez, admitiu ter se divertido. “Lá em cima, eu ouvi ela gritando. Comecei a fazer gracinha, mas depois parei. Pensei: ‘se continuar, apanho quando descer’”, brincou o adolescente. Mas, apesar da adrenalina, o filho de Roberta admitiu sentir medo em alguns momentos durante a atração.







