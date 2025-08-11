Polícia investiga morte de mulher em Vespasiano (MG) após resultados iniciais da perícia
Caso foi tratado inicialmente como suícido, mas a hipótese de homicídio começou a ser apurada após a perícia do corpo
A polícia investiga a morte de uma jovem, de 22 anos, em Vespasiano, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo de Andressa Evanielly Costa Silva foi encontrado no quintal da casa onde ela morava, no bairro Morro Alto, no sábado (09). O caso foi tratado inicialmente como suícido, mas a hipótese de homicídio começou a ser apurada após a perícia do corpo.
Segundo o boletim de ocorrência, Andressa e o namorado saíram na noite anterior à morte para um forró na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Durante a festa, ela teria tido uma crise de ciúme e o casal teria discutido. Mas, o desentendimento teria sido resolvido no local. Ele contou à polícia que esse era o único problema do relacionamento, que durava cerca de nove meses.
O homem disse que, ao voltar para casa, por volta das 2h, foi dormir, enquanto a namorada permanecia inquieta no quintal. Pouco depois, ele afirmou ter escutado um barulho e encontrado Andressa enforcada com uma corda na varanda. Ele contou que retirou o corpo e acionou a polícia.
O corpo da vítima foi levado para o IML Dr. André Roquette, em Belo Horizonte. Segundo a perícia, não foram encontrados vestígios de que ela teria se matado. Após o resultado dos exames, um inquérito foi instaurado para investigar o caso.
O namorado dela prestou depoimento na delegacia e foi liberado. Andressa era natural do Maranhão e morava em Minas Gerais com o companheiro. O caso segue sob investigação e parentes da jovem também foram ouvidos na delegacia de Vespasiano.
