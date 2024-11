Polícia prende funcionário de bar que postou vídeo com ofensas racistas nas redes sociais em MG

O funcionário de um bar que postou um vídeo com ofensas racistas nas redes sociais foi preso nesta quarta-feira (23), no bairro Jaqueline, região norte de Belo Horizonte. Alessandro Pereira de Oliveira, de 36 anos, estava foragido. No vídeo, o homem critica a lei que colocou fim a escravidão no país e ainda diz que pessoas negras merecem apanhar. Oliveira diz também que pessoas negras “têm que tomar água do vaso”. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que Alessandro tem quatro passagens pelo sistema prisional, que estava de saída temporária, mas não retornou no prazo determinado.