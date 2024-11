Polícia prende três suspeitos de sequestrar e torturar motorista de aplicativo em BH

Um motorista de aplicativo, de 29 anos, foi sequestrado e torturado por traficantes, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (13). A vítima conseguiu escapar do cativeiro, localizado no bairro Granja Werneck, na região norte da capital mineira, ao avisar a família, que acionou a polícia. Os parentes chegaram a fazer uma transferência para os suspeitos no valor de R$ 3.600,00. Segundo a polícia, a vítima ficou gravemente ferida e foi levada a um hospital, onde realizou exames. Três pessoas foram presas. Veja a reportagem completa no vídeo acima.