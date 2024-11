Policial Civil é suspeito de atear fogo em própria casa e mobiliza forças de segurança em BH

Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estão mobilizados, na tarde desta terça-feira (15), para um incêndio em uma casa do bairro Copacabana, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com informações iniciais, o incêndio teria sido provocado pelo dono do imóvel, um policial civil. A repórter Shirley Barroso conversou com uma das filhas do policial, que disse que a situação é complicada e que o homem não se conforma com o fim do relacionamento. Ainda não há informações se o homem está na casa e se há algum parente dele no local.