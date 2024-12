Prefeitura organiza mutirão de limpeza para combater focos da dengue em BH

Mutirão de limpeza na região leste de Belo Horizonte recolhe móveis e entulhos na casa de moradores para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite Dengue, Chikungunya e Zika. Agentes da Zoonoses orientam os moradores, que deixam os objetos na porta das casas, e as equipes da SLU (Superintendência de Limpeza Urbana) recolhem o material no dia seguinte. Neste ano, foram realizadas 250 ações como essa, em que foram recolhidas 672 toneladas de resíduos, em cerca de 118 mil imóveis da capital mineira. Em 2024, até o momento, 124 pessoas morreram vítimas da dengue em Belo Horizonte e mais de 208 mil contraíram a doença.