Professor é suspeito de assédio sexual à colegas de trabalho em escola de Belo Horizonte

Um professor de educação física de uma escola municipal de Belo Horizonte é suspeito de assédio sexual. As denúncias são de educadores que trabalham na mesma unidade de ensino. O homem chegou a ser detido, mas foi ouvido e liberado.



Depois de um episódio, uma das vítimas decidiu denunciar o caso à direção do colégio. Na ocasião, descobriu que o homem havia assediado também outras funcionárias.



As investidas do professor não seriam apenas contra as colegas de trabalho. Alunas adolescentes também teriam sido vítimas. Uma delas contou que o homem chegou a ficar afastado por um tempo, mas a história teria se repetido e ele retornou à escola.



A Secretaria Municipal de Educação afirmou que solicitou o afastamento preventivo do professor acusado de assédio e que vai apurar os fatos, além de tomar medidas cabíveis. Disse ainda que repudia qualquer forma de assédio e que age com rigor diante de denúncias desse tipo.