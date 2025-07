Profissões do futuro: jovens buscam qualificações para se diferenciar no mercado de trabalho Projeto 'Trilhas de Futuro', do Governo de Minas, oferece 99 cursos em 164 municípios e é destinado a estudantes do ensino médio da rede estadual

