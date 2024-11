Prosa na cozinha: chef ensina tradicional sobremesa francesa, mas com ingredientes mineiros

No episódio deste sábado (9) do quadro Prosa na Cozinha, o repórter Gabriel Rodrigues foi até a França sem sair de BH. No encontro com a chef Marina Mendes ela resolveu ensinar a receita de uma tradicional sobremesa francesa adaptada com ingredientes mineiros. Veja o passo a passo para aprender a fazer uma pavlova com jabuticaba e amêndoas.