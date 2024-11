Quase 500 imóveis ficam sem energia elétrica em BH após acidentes com caminhão e ônibus

Durante a madrugada desta terça-feira (12), um caminhão atingiu e danificou um poste, deixando a fiação elétrica mais baixa que o usual. Segundo testemunhas, o motorista do caminhão tentou fazer a curva e acabou atingindo o poste. Ele fugiu do local e não foi localizado. Mais tarde, um ônibus da linha 33, que faz o trajeto Estação Barreiro/Área Hospitalar, arrastou toda a fiação pela rua. Cerca de 500 imóveis e estabelecimentos da região ficaram sem energia elétrica durante horas. A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) informou que a previsão de reestabelecimento dos serviços é até o final do dia.