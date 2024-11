Sonhos do Balanço: estudante de nutrição tem dia de beleza em BH

Estreou, nesta sexta-feira (01) o quadro "Sonhos do Balanço" no Balanço Geral da RECORD MINAS. Toda sexta-feira, você poderá acompanhar histórias com finais muito felizes. Hoje, é a vez da estudante de nutrição Ana Paula Cordeiro. Após passar pelo falecimento do marido, Ana precisou dar um novo significado para vida. Hoje, o quadro Sonhos de Balanço levou ela para ter um verdadeiro dia de rainha.



Quer participar? Basta acessar nossas redes e responda à pergunta: "Por que você merece participar do quadro 'Sonhos do Balanço' e ganhar um dia de beleza e transformação?"



