Tentativa de assalto a padaria termina em 'cadeirada' em BH

Um homem armado invadiu uma padaria e ameaçou clientes e funcionários no bairro Carlos Prates, na região noroeste de Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagraram o momento em que ele chega com a arma em punho, apontando para as pessoas, que ficam assustadas. No entanto, não demorou muito para todos perceberem que a arma era de brinquedo. Um dos clientes pegou uma cadeira e correu em direção ao homem armado, que fugiu rapidamente do local. Uma funcionária da padaria informou que não houve registro de Boletim de Ocorrência.