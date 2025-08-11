“Todo mundo está revoltado, matou à toa”, diz motorista após assassinato de gari em BH

A polícia procura imagens para identificar o homem suspeito de atirar e matar um gari , na manhã desta segunda-feira (11), no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte. Os disparos aconteceram após uma briga de trânsito. A vítima, de 44 anos, chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu.



De acordo com a PM (Polícia Militar), o caminhão de coleta estava parado na rua enquanto a equipe recolhia o lixo. Antes da briga, a motorista do veículo e os coletores sinalizaram que o suspeito poderia passar pelo espaço disponível.



“Nesse momento, segundo informações dela [motorista], o condutor falou: ‘se você esbarrar esse caminhão no meu carro, eu vou dar um tiro em você. Você duvida?’. Ela entrou em choque, os coletores começaram a acalmá-lo e um deles levou um tiro”, detalhou o sargento Tiago Ribeiro, que acompanhou a ocorrência.



Após o crime, o caminhão que era utilizado foi recolhido e a equipe foi dispensada. Durante o período em que a reportagem da RECORD MINAS acompanhava a movimentação no local, outros funcionários passaram para continuar a rota e falaram sobre o caso.



“Todo mundo está revoltado e triste. Eu trabalhei com ele por seis anos. Matou o cara à toa. Trabalhei seis anos com ele, é meu amigo”, contou o motorista. “Matou um colega nosso de trabalho, é sacanagem. É covardia”, contou o gari.



O suspeito ainda não foi identificado pela polícia. A perícia da Polícia Civil também foi ao local.



