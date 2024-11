Torcedores do Galo relatam viagem exaustiva por rigor excessivo da polícia argentina

Torcedores atleticanos que saíram do Brasil com destino a Buenos Aires, na Argentina, reclamam do comportamento da polícia na fronteira. Eles afirmam que os procedimentos de revista foram extremamente demorados e que os ônibus precisaram ser escoltados por 1.200 km. Durante a viagem, que durou várias horas, não houve nenhuma parada para alimentação ou higienização. Eles relatam também que perderam diárias de hotel pagas para o grupo de 42 pessoas e acreditam que vários outros torcedores não conseguirão chegar ao estádio. Veja a reportagem no vídeo acima.