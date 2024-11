Tutora relata drama de ter pet levado por criminosos durante assalto em BH

O cachorro vira-lata Pedrinho foi encontrado no bairro Bonfim, na Região Noroeste de Belo Horizonte, após ter sido levado por criminosos durante um assalto. Os suspeitos atingiram a traseira do veículo da dona do cãozinho e quando a mesma desceu, foi rendida por dois homens armados. No momento em que os ladrões entraram no automóvel, o cão avançou sobre eles e acabou sendo levado. O cachorro foi encontrado após dois dias graças a mobilização nas redes sociais e a equipe da RECORD foi até a casa da família saber melhor como tudo aconteceu e como Pedrinho está, agora de volta ao lar.