Vídeo de homem sendo espancado para ganhar R$ 10 revolta população de Itaúna (MG)

O vídeo de um homem sendo agredido com um cinto para ganhar R$ 10 revoltou os moradores da cidade de Itaúna, a 76 km de Belo Horizonte. A vítima é esquizofrênica e faz tratamento médico.



A família do agredido está revoltada com a violência. A irmã dele, Diva Rosa, contou que as imagens pareciam uma encenação de uma pessoa escravizada sendo agredida.



Diva conta que o irmão não tem condições de assimilar o que aconteceu. Segundo o relato da vítima à família, teria sido uma brincadeira com um amigo de escola. Mas, os familiares disseram que ele não conhecia o suspeito.



“Quando acontece com outras pessoas, parece que a gente assimila melhor. Mas, quando acontece com a família da gente, a coisa é diferente. A gente sente na pele como é, então é muito difícil”, descreve Dirceu Rosa, irmão do homem.



A vítima é um morador em situação de rua na cidade e é conhecido por pedir R$ 2 para pessoas em Itaúna. A família esclarece que ele é conhecido por todos e fica na rua por opção. A irmã conta que o homem faz as refeições em casa e recebe um salário, que é usado para gastos com ele.



Segundo o delegado Leonardo Pio, as imagens começaram a viralizar na noite desta quarta-feira (20), data em que é celebrado o dia da consciência negra, mas que não há como afirmar quando aconteceu.



“É um vídeo que chama atenção, que impressiona, que choca pela forma cruel, covarde, racista e violenta que o ato foi praticado”, destaca o delegado.



O suspeito foi identificado e preso pela Polícia Militar. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.