Cavalgada em Minas Gerais celebra tradição e cultura sertaneja na região

A tradicional cavalgada em Minas Gerais é um evento que vai além do simples desfile de animais. Realizada na estrada vicinal do Zé Coco, em Uberlândia, a reunião atrai cerca de cem cavaleiros organizados em dez comitivas. O encontro celebra o amor pelos cavalos e fortalece os laços familiares e comunitários da cultura sertaneja.

Participantes da região se reúnem anualmente para reviver uma prática histórica ligada às antigas comitivas que conduziam gado pela área. Os animais são adornados com acessórios como o peitoral de argola, utilizado principalmente por questões estéticas durante a cavalgada. A paixão pela atividade é passada por gerações, muitos acordam cedo para participar da jornada sob o sol quente.

