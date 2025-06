'A dor não passa’, desabafa pai de empresário executado com 30 tiros em Minas

A prisão de André Felipe Amaral, de 34 anos, trouxe algum alívio à família de Paulo Henrique Pereira, de 25, executado com mais de 30 tiros no dia 26 de maio, em Funilândia, a cerca de 80 km de Belo Horizonte, no interior de Minas.



A família da vítima pede justiça.“Quero a pena máxima. Era um menino novo, querido por todos. A dor não passa”, desabafa o pai. Segundo o delegado do caso, o crime foi motivado por ciúmes: “Ele acreditava que a vítima se relacionava com sua ex, mas não havia nada entre eles”, conclui o delegado Reinaldo Felício Lima, responsável pelas investigações.



Imagens de câmeras de segurança do dia do crime mostram o momento em que o autor mata o empresário. O suspeito se entregou à polícia e está preso. A arma usada no crime ainda não foi localizada.



