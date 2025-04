"A gente sempre acha que vai mudar", desabafa vítima de tentativa de feminicídio em BH

Vítima de tentativa de feminicídio em Belo Horizonte relata crime e desabafa sobre atitudes de ex-namorado, acusado de tentar assassinar a mulher com um golpe de caco de vidro no pescoço. A polícia concluiu as investigações sobre o crime e declarou que o homem, agora foragido, agiu motivado por ciúme e fim do relacionamento. Segundo a vítima, o homem teria a convidado para convencê-la a reatar a relação mas a atacou quando não recebeu uma resposta positiva. "Antes de você ir embora, quero te dar uma coisa. Quero te dar um colar. Ele me deu um abraço por trás e falou algo como: 'você acabou com a minha vida', foi quando ele apunhalou o caco de vidro na minha garganta", relatou a mulher sobre o momento da tentativa de homicídio. A vítima conta ainda que já havia recebido alerta de amigos e familiares sobre o comportamento do suspeito. "A gente sempre acha que vai mudar", desabafa a mulher.



A Justiça já expediu mandado de prisão contra Denner Patrick de Souza, 35 anos, que não tinha passagens pela polícia e nem histórico de agressões contra mulheres.