‘A gente vai superar. A gente vai conseguir’, diz pai de jovem mineiro atropelado no ES

O jovem Bernardo, de 19 anos, foi transferido de Vila Velha, no Espírito Santo, para Belo Horizonte após 16 dias internado em coma. O universitário foi atropelado por um motorista com sinais de embriaguez enquanto andava de patinete. A família respira aliviada com a transferência, mas segue revoltada com a impunidade. “Estar em casa dá um conforto maior, mas não aceitamos ver esse criminoso solto”, disse o pai da vítima.



Segundo testemunhas, o motorista estava em alta velocidade e tentou fugir. A carteira de habilitação do suspeito está suspensa desde 2022. “Vinte dias antes, ele já tinha sido flagrado bêbado, sem carteira. Agora, quase matou meu filho e continua livre. O que mais ele precisava fazer? Dar um tiro em alguém?”, desabafa o pai de Bernardo.



A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não há mandado de prisão contra o motorista



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!