Acidente com ônibus do Move trava trânsito no Complexo da Lagoinha, em Belo Horizonte

Um ônibus da linha do Move Metropolitano 411 C (Belo Horizonte/São Benedito) derrapou na pista e acabou colidindo contra um poste, no início da noite desta segunda-feira (17), no Complexo da Lagoinha, na área Central de Belo Horizonte. Apesar do susto, ninguém se feriu.



Segundo passageiros, chovia forte no momento e o coletivo, que havia saído da avenida Contorno, ficou desgovernado. O motorista, para evitar atingir outros veículos, jogou o ônibus para a esquerda, batendo em postes de sinalização.



O local já está sinalizado e o acidente causa retenção no tráfego para quem vai acessar a Avenida Antônio Carlos, no sentido bairro.