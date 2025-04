Adolescente é agredido por colegas de turma durante partida de futebol em escola em BH

Um adolescente de 17 anos foi agredido por cerca de 14 colegas de turma dentro de uma escola municipal na região Leste de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, as agressões tiveram início a partir de uma discussão durante uma partida de futebol na quadra do colégio. O pai da vítima denuncia falta de clareza na abordagem da escola sobre o caso e conta não ter tido acesso a todas as informações sobre a dinâmica da confusão. A Polícia Militar foi acionada e o caso foi registrado.