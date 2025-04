Advogada conta que recebeu ameaças após denunciar gravação de vídeos íntimos sem consentimento em MG

A advogada Kamilla Mello denunciou um homem que filmava mulheres durante relações sexuais sem consentimento. As investigações, conduzidas pelo Ministério Público, revelaram apreensão de celulares e armas na casa do suspeito. Kamilla, ao lado de outras mulheres vítimas, alega que uma organização criminosa está envolvida nos crimes. Após as denúncias, advogada conta ainda estar sendo ameaçada pelo suspeito.