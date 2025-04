Advogado acusado de jogar namorada de prédio em BH se recusa a fornecer DNA à justiça

Uma nova análise técnica foi realizada no apartamento onde Carolina da Cunha Pereira França Magalhães teria sido arremessada do oitavo andar . O acusado pelo crime era companheiro da vítima na época, o advogado Raul Rodrigues Costa Lage. O homem se tornou réu em novembro de 2024. O caso, que aconteceu há 3 anos, foi tratado como suicídio até o ano passado.



Segundo os advogados, o réu havia se colocado à disposição para colaborar com a coleta de DNA durante a fase de investigação. Mas, depois da análise dos autos, a defesa alegou "graves violações à cadeia de custódia", como a não preservação da cena do crime e a circulação de pessoas no apartamento onde a vítima foi encontrada morta.



