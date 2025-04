Advogado tem voz clonada por IA e seu cliente cai em golpe que causou prejuízo de R$ 12 mil em BH

Paulo Meira, advogado de Belo Horizonte, foi vítima de um golpe no qual criminosos utilizaram inteligência artificial para clonar sua voz e enganar seus clientes. Um deles, Jefferson Farias, perdeu cerca de R$ 12 mil após receber uma ligação com a voz idêntica à do advogado e ser induzido a validar um código falso. A Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB-MG) já recebeu diversas notificações sobre golpes semelhantes. A entidade disponibiliza uma cartilha informativa e recomenda que advogados e clientes estabeleçam códigos de verificação para confirmar a identidade em casos de contato suspeito. Paulo Meira busca medidas legais para reforçar a segurança digital e alerta outros profissionais para os riscos da exposição online. .



