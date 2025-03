Agência de veículos é invadida e criminosos deixam prejuízo que ultrapassa R$300 mil na Grande BH

Uma agência de veículos foi invadida em Contagem, na Grande BH. Os criminosos levaram dois carros, três motos, um caminhão de pequeno porte e uma caminhonete. O prejuízo pode ultrapassar os R$300 mil. Além dos veículos, os ladrões quebraram um portão, levaram computador, com as imagens do circuito de segurança e até o cofre da empresa, que tinha cheques e cartões de crédito.