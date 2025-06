Aluna vítima de manipulação de imagens de nudez em BH fala sobre exposição

Uma adolescente de 15 anos e outras alunas de uma escola particular na região Leste de Belo Horizonte denunciam que tiveram as imagens, de cunho sexual, manipuladas e expostas por colegas de turma sem consentimento em perfis de redes sociais e em grupos de aplicativos de mensagens. Pelo menos 20 meninas teriam sido vítimas. A Polícia Civil afirma estar investigando o caso.



