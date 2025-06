Alunos denunciam abordagem truculenta de policial dentro de escola na Grande BH

Imagens gravadas por alunos da Escola Estadual Murgy Hibraim Sarah, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, mostram o momento em que um estudante de 17 anos é retirado à força da sala de aula por policiais militares. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem havia sido suspenso por envolver-se em brigas e ameaças, e só poderia retornar com um responsável legal. Ainda assim, compareceu à escola alegando ter prova. Ao se recusar a deixar a sala após pedido da diretora, a polícia foi acionada e o adolescente foi carregado para o lado de fora. Alunos denunciam truculência na abordagem do militar. O menor foi apreendido por desobediência e resistência. Uma outra aluna também foi conduzida por ameaça, após confronto verbal com uma professora. A Secretaria de Estado de Educação informou que reforçará o trabalho psicossocial na escola.



