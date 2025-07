Após quase dez dias de buscas, polícia tem acesso a novas imagens de pintor desaparecido em MG

A cidade de Pará de Minas, a cerca de 82 km de Belo Horizonte, acompanha com angústia o desaparecimento de Reginaldo, um homem que desapareceu há cerca de dez dias. Nesta terça-feira (08), novas imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram Reginaldo caminhando por ruas próximas à praça onde ele deixou sua bicicleta antes de desaparecer e teria sido visto pela última vez.



Nas gravações, o homem aparece carregando uma bolsa ao lado do corpo. Ele para por alguns segundos em um lote vago, observa o entorno e segue seu trajeto por cerca de 28 minutos. “A gente precisa analisar imagem por imagem para ver a sequência do que aconteceu. Uma pessoa que está sendo perseguida, uma pessoa que está sob ameaça, uma pessoa que está fugindo não estaria nessa tranquilidade.” afirma o delegado responsável pelo caso.



Amigos e familiares continuam na expectativa de novas pistas sobre o paradeiro de Reginaldo. “A gente nunca deseja, não é isso que a gente quer. A gente quer encontrar ele bem”, desabafa um amigo de trabalho do homem. “Ele não iria sumir assim do nada. Ele não tinha envolvimento com nada de que seria de tráfico ou dívidas ou alguma coisa do tipo”, relatam familiares.



