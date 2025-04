Após quase dois anos, professor suspeito de abusar de criança continua em liberdade em MG

Uma mãe expressa indignação pela demora no julgamento de um homem acusado de estupro de vulnerável em Nova Lima, na região metropolitana de BH. O caso aconteceu em agosto de 2023, mas o suspeito ainda continua em liberdade. A vítima, uma aluna de apenas 10 anos, relatou ter sido abusada por um professor de hip-hop durante o período de descanso escolar. A polícia indiciou o suspeito um ano depois e o Ministério Público apresentou denúncia recentemente. A mãe critica ainda a falta de apoio do Conselho Tutelar e do município, além de relatar que outras crianças também foram vítimas.



