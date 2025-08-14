Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta MG

Após um ano, três homens suspeitos de furto em mansão de área nobre de BH são presos

Prejuízo deixado pelos criminosos foi de cerca de R$ 200 mil, incluindo jóias, eletrônicos e dinheiro

Cidade Alerta|Do R7

Três homens acusados de invadir e furtar uma casa no bairro Belvedere, na região Centro-sul de Belo Horizonte, em agosto de 2024, foram presos. O prejuízo deixado pelos criminosos foi de cerca de R$ 200 mil, incluindo jóias, eletrônicos e dinheiro. A prisão foi possível graças às imagens do circuito de monitoramento e à investigação da Polícia Civil. Com o último suspeito, encontrado em um sítio em Sabará, na Grande BH, foram apreendidos objetos de outros furtos e um carro usado nos crimes. Segundo a polícia, os três homens têm histórico de crimes contra patrimônio e atuavam de forma organizada, trocando veículos e materiais conforme a oportunidade. O motorista do carro utilizado na ação ainda é procurado, e a polícia trabalha para identificar os donos dos objetos recuperados.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Belo
  • Belo Horizonte
  • Crimes
  • Furto
  • PlayPlus
  • Polícia
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.