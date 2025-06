Após uma semana no IML, corpo de fazendeiro assassinado é enterrado em MG

Após uma semana de exames no IML (Instituto Médico Legal), o corpo de Edmar Azevedo é enterrado no interior de Minas Gerais. O homem foi encontrado morto em uma área de mata ao lado do seu amigo Duzinho na cidade de Baldim, a cerca de 100 km de Belo Horizonte. Os fazendeiros ficaram desaparecidos por cerca de 15 dias. Até o momento, quatro suspeitos de envolvimento na morte dos homens foram presos. As investigações continuam para determinar as motivações.



