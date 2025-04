Armados com facão, homens levam moto, mas se atrapalham e são presos pela PM em BH

A Polícia Militar prendeu dois jovens no início da tarde desta segunda-feira (21) após o roubo de uma moto no bairro São Salvador, na região oeste de Belo Horizonte. Os suspeitos abordaram um motociclista utilizando um facão enquanto ele aguardava em um semáforo. A vítima relatou: "Eles me mandaram descer e falaram, 'perdeu'", acrescentando que a dupla era agressiva. Após o crime, os criminosos se atrapalharam e caíram. A vítima acionou a polícia, que prendeu os autores a menos de 300 metros do local e recuperou a motocicleta. Um dos presos já tinha passagens pela polícia.



