Árvore cai e atinge dois veículos após temporal em Belo Horizonte

Uma árvore de grande porte caiu sobre dois carros na avenida Silviano Brandão, no bairro Sagrada Família, região Leste de Belo Horizonte, após tempestade de granizo que atingiu a capital mineira durante a tarde desta quarta-feira (22). A queda da árvore foi flagrada por câmeras do circuito de segurança de um estabelecimento.



Apesar do susto, o acidente não deixou feridos. Os proprietários dos veículos atingidos devem se preocupar apenas com os prejuízos financeiros causados pelo episódio.