Assassinato de dois homens dentro de carro em BH segue sem solução

No bairro Jardim Alvorada, na região da Pampulha, em BH, Vitor Nogueira Aleixo, de 25 anos, e seu amigo, conhecido como Caiquinho, foram assassinados dentro de um carro. Os autores dispararam 26 vezes, surpreendendo as vítimas enquanto subiam a rua. Uma arma foi encontrada sob o banco do carro onde as vítimas estavam. Vitor tinha antecedentes criminais por furto e lesão corporal. A polícia investiga o motivo do encontro e o crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!