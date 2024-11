Audiência de homem que matou a tiros funcionário de concessionária ouve testemunhas em BH

A primeira audiência de instrução do caso do homem que matou a tiros o funcionário de uma concessionária de veículos, na região da Pampulha, aconteceu nesta terça-feira (26). O crime aconteceu no dia 28 de maio. O suspeito disse que atirou em Alexandre dos Santos Queiroz porque não gostou de um serviço feito no carro dele. O atirador foi indiciado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Foram ouvidas seis testemunhas, mas será necessária uma outra audiência, marcada para o dia 7 de fevereiro de 2025. Veja a reportagem completa no vídeo acima.