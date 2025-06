Aumento no número de arrombamentos preocupa comerciantes na região do Barreiro, em BH

Na região do Barreiro, em Belo Horizonte, os comerciantes enfrentam uma onda crescente de arrombamentos. Cenas dessas invasões têm se tornado frequentes, com quatro ocorrências apenas na última semana. De janeiro a maio, foram registrados 103 furtos a estabelecimentos comerciais na área. Os esforços dos lojistas para aumentar a segurança, com câmeras e alarmes, não têm sido suficientes, aumentando a sensação de insegurança na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!