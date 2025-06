Batida entre ônibus e carreta termina com coletivo subindo em passarela às margens da BR-381

Um acidente na Fernão Dias, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, envolveu uma carreta e um ônibus por volta das 6h desta quarta-feira (04). Ao desviar de um coletivo parado, o motorista da carreta atingiu o ônibus, causando ferimentos leves no condutor do ônibus, que foi levado para atendimento médico. Ambos os veículos estavam com documentação regular e a Polícia Rodoviária Federal investigará o acidente. Devido ao incidente, o trânsito foi desviado para a pista central, resultando em um congestionamento que ultrapassou 5 km. Um outro motorista destacou o desnível na pista como um fator que pode ter contribuído para a colisão. "Você pode ver a deficiência que tem aqui na canaleta. Se você encostar um veículo de grande porte, quase encosta no poste", observou, indicando dificuldade em parar adequadamente no ponto de ônibus. A pista, administrada pela concessionária Arteres, ainda não estava sinalizada após o acidente, e trabalhadores continuavam tentando liberar o caminho horas depois do ocorrido.



