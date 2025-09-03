Biólogo é preso suspeito de produzir “supermaconha” em laboratório clandestino em BH

Um laboratório clandestino de produção de maconha gourmet foi descoberto pela Polícia Civil na região Noroeste de Belo Horizonte. O esquema incluía estufas, iluminação controlada e monitoramento de temperatura, destinado a produzir drogas como Skunk e haxixe, com maior teor de THC e valor de mercado elevado.



O responsável, um homem formado em biologia, já havia sido preso em 2017 por crimes similares em Contagem, na Grande BH. Segundo a polícia, ele ensinava técnicas de aprimoramento genético e venda de drogas para motoboys, atendendo principalmente consumidores de classes média e alta por delivery.



A operação da DENARC apreendeu toda a produção e maquinário, e as investigações continuam para identificar e prender outros membros da organização criminosa.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!