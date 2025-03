Biomédica morta pelo ex em Ibirité era amiga da oficial de Justiça agredida por militar

Foi velado nesta terça-feira (11) em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, o corpo da biomédica Miquéias Nunes, que foi morta pelo ex-marido. A vítima estava em sua clínica de estética quando foi atacada com golpes de canivete. O casal estava separado havia cinco meses, e o homem não aceitava o fim do relacionamento. O enterro será amanhã (12) na cidade de Simonésia, na Zona da Mata mineira, onde moram os pais da biomédica.



Familiares e amigos da vítima lamentam o ocorrido e relembram a trajetória da vítima. Entre eles, a oficial de Justiça Maria Sueli Sobrinho, cliente de Miqueias, que foi atacada por um policial enquanto entregava uma intimação, no Dia Internacional da Mulher. Em busca por justiça, moradores da cidade pretendem realizar um protesto em memória da biomédica.



René Teixeira de 42 anos foi preso em flagrante, levado para o hospital municipal de Contagem, onde permanece internado sob escolta. O caso é investigado pela Polícia Civil e o suspeito pode responder por feminicídio.