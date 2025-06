Cabo da PM e tenente aposentado são presos durante operação contra tráfico em BH

Uma operação da Polícia Militar na região Leste de Belo Horizonte resultou na prisão de policiais militares e quatro outras pessoas. A ação visava desmantelar uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em quatro bairros, onde 90 barras de maconha foram apreendidas.



Durante os cumprimentos dos mandados, um homem foi preso por posse de drogas, e dois indivíduos tentaram impedir a ação policial. Um deles era cabo da PM, e o outro, seu pai, um tenente aposentado. A investigação busca esclarecer as possíveis ligações dos policiais com a organização criminosa, enquanto procedimentos administrativos internos são conduzidos em relação ao comportamento do cabo da PM.



