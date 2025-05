Cadeirante denuncia agressão de fiscal de ônibus após problemas com elevador do veículo em BH

Um passageiro cadeirante foi agredido por uma fiscal de ônibus em Belo Horizonte após uma falha no elevador do coletivo. A vítima filmou o incidente em seu celular quando a fiscal, irritada, supostamente bateu na mão dele, fazendo o celular cair. O homem ressaltou a importância de registrar o ocorrido para alertar outros cadeirantes sobre a possível negligência quanto à acessibilidade no transporte público. A prefeitura de Belo Horizonte declarou que a fiscal é funcionária da empresa de ônibus e está em busca de esclarecimentos junto à concessionária. O CETRA, sindicato das empresas de transporte, também investiga a denúncia para tomar as medidas apropriadas.



