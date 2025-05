Câmeras de segurança flagram atropelamento proposital de casal em Belo Horizonte

Glaydson Oliveira e Soraia Soares foram atropelados enquanto caminhavam de mãos dadas em uma rua do bairro Céu Azul, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Imagens de câmeras de segurança mostram um veículo acelerando e atingindo o casal pelas costas. Segundo Glaydson, o motorista é alguém com quem ele teve um desentendimento financeiro no passado, acreditando que o atropelamento foi intencional e por vingança. Soraia sofreu lesões na coluna e está sob tratamento médico, enquanto o motorista fugiu sem prestar socorro. A polícia investiga o caso e busca localizar o responsável. "Quero que a polícia ache ele, tem que pagar pelo que fez," disse Glaydson.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!